Russia | a Murmansk e si blocca la rete elettrica per il freddo caos in tutta la città

A Murmansk, nel nord della Russia, si è verificato un blackout totale causato dalle intense basse temperature che hanno messo sotto pressione la rete elettrica. La città sta affrontando disagi significativi a causa dell’interruzione dell’energia, mentre le autorità cercano soluzioni per ripristinare il servizio. La forte ondata di freddo ha evidenziato le criticità delle infrastrutture locali in condizioni climatiche estreme.

La città del nord della Russia, Murmansk, è stata colpita da un blackout totale a seguito di problemi alla rete elettrica dovuti al gelo. Uno spesso strato di ghiaccio si è formato sulle linee elettriche e diverse torri di trasmissione che forniscono elettricità alla città sono crollate a causa dei forti venti. L’interruzione ha lasciato la maggior parte della città senza elettricità. Il riscaldamento e l’approvvigionamento idrico sono stati interrotti dopo lo spegnimento delle pompe elettriche. Senza elettricità in tutta la città, i semafori si sono spenti, causando ingorghi e incidenti stradali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Argomenti discussi: Petrolio e nuove rotte, gli interessi di Stati uniti e Russia sul Polo nord; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Perché la Groenlandia è così importante; Ucraina rivela attacco segreto con droni che ha colpito aeroporti strategici russi.

Due petroliere soggette a sanzioni legate alla Russia risultano alla deriva nel Mediterraneo vicino all’Algeria. La PROGRESS, carica di greggio da Murmansk, e la CHARIOT TIDE, vista l’ultima volta a Ust-Luga, entrambe segnalate come “fuori controllo”. x.com

Un'immagine di 121 anni fa di una famiglia di Sámi, un popolo indigeno ugro-finnico che abita le parti settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e Penisola di Kola all'interno dell'Oblast' di Murmansk in Russia. Sono pastori di renne semi-nomadi, e si affidan - facebook.com facebook