Rugby in Serie A élite il campione d’inverno è il Valorugby Emilia

Il Valorugby Emilia si aggiudica il titolo di campione d’inverno della Serie A élite 2025-2026, dopo aver battuto in trasferta il Mogliano per 12-20 nella nona giornata. Con questa vittoria, si conclude il girone d’andata della stagione, stabilendo un primo risultato importante nel campionato di rugby maschile di massimo livello italiano. La competizione prosegue con le sfide della seconda parte della regular season.

Nei primi due match della nona giornata, l’ultima del girone d’andata, della regular season della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, arriva il primo verdetto: il platonico titolo di campione d’inverno va al Valorugby Emilia, che passa per 12-20 in casa del Mogliano. Finisce in parità, sul 26-26, Fiamme Oro-Rovigo. Il Valorugby Emilia, allenato da Marcello Violi, è corsaro al Quaggia di Mogliano: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-7, gli emiliani nella ripresa vanno sotto per 9-7, poi hanno la forza di reagire e ribaltare la contesa, portandosi nel finale oltre la distanza di break sul 12-20. 🔗 Leggi su Oasport.it

Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vettaNell'ottava giornata della Serie A Elite di rugby, il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria importante contro il Petrarca Padova, consolidando la propria posizione in classifica.

