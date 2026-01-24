Una donna è stata condannata per aver sottratto il bancomat a un anziano di 90 anni, che aveva assistito come badante. L’arresto, avvenuto a settembre, era legato a un episodio di furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. La sentenza chiude un procedimento che ha evidenziato ancora una volta l’importanza di tutela e rispetto verso le persone più vulnerabili.

A settembre era stata arrestata dai carabinieri per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento ai danni di un 90enne che in passato aveva accudito come badante. Ieri la giudice ha condannato l’imputata, 45 anni, marocchina, a due anni e otto mesi di reclusione. La donna, il 25 settembre scorso, era andata a casa dell’anziano a fargli visita, insieme a una connazionale. Mentre l’amica distraeva la vittima lei si sarebbe recata in soggiorno prendendo il bancomat dal portafoglio del 90enne, custodito in un mobile. Con la tessera si sarebbe recata allo sportello Atm di un vicino istituto bancario dove però non era riuscita a prelevare nulla perché il 90enne, essendosi accorto di altri ammanchi nei giorni precedenti, aveva chiesto un cambio di bancomat al proprio istituto di credito e quindi quello rubato non era più attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubò il bancomat all’anziano che accudiva in casa: condannata

Udine, morto da giorni in casa: sbranato dai quattro cani che accudivaUna tragedia a Udine: il corpo di Flavio Micelli è stato scoperto in casa, vittima di un episodio violento.

Leggi anche: Marito e moglie derubano anziano al bancomat, poi prelevano 2mila euro. In casa oltre 100mila euro in contanti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Rubò il bancomat all’anziano che accudiva in casa: condannata; OSPITE DA UN AMICO GLI RUBA IL BANCOMAT E PRELEVA QUASI 2MILA EURO: DENUNCIATO; Savona, ruba un bancomat e spende oltre 4mila euro: denunciato 68enne dalla Squadra Mobile; Rubò 500mila dollari negli Usa con una banda che clonava carte per il sussidio: arrestato a Pavia.

Ruba il bancomat all'anziano mentre preleva, 42enne denunciato insieme alla moglie: in casa avevano 100mila euro in contantiL’indagato, poco prima dell’arrivo dei militari, sarebbe riuscito con dei raggiri a impossessarsi della carta dell’87enne e a carpire anche il pin mentre l’anziano era a uno sportello Atm. A quel ... corriereadriatico.it

Ruba il bancomat all'anziano mentre preleva, 42enne denunciato insieme alla moglie: in casa avevano 100mila euro in contantiRuba la carta di credito a un anziano al bancomat e va a prelevare duemila euro. Fermato dai carabinieri, in casa ne aveva altri 100mila in contanti. È successo in via Trionfale, a Roma, dove i ... leggo.it

Con la scusa di andare a trovare un anziano che prima accudiva gli ha sottratto il bancomat per fare prelievi - facebook.com facebook

Furti seriali agli anziani: Si avvicinava mentre prelevavano denaro al bancomat, poi li distraeva facendo credere che l'ATM non funzionasse e si impossessava dei contanti erogati. I Carabinieri di #Torino hanno arrestato un uomo. Ci sono altre vittime #chilha x.com