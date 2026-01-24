Rubava gli incassi dei distributori automatici di un' azienda a Ravenna denunciato 35enne con precedenti

A Ravenna, un uomo di 35 anni con precedenti è stato denunciato per aver sottratto gli incassi dai distributori automatici di un’azienda locale. L’indagine ha evidenziato un comportamento ripetuto nel tempo, portando alla contestazione di furto aggravato. La vicenda evidenzia l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci per prevenire simili episodi e tutelare le attività commerciali.

Furto aggravato continuato: questa l’accusa contestata a un uomo di 35 anni deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato a seguito di una serie di ammanchi registrati presso un’azienda della zona industriale di Ravenna. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata dal gestore dei distributori automatici, che aveva segnalato diversi episodi di sottrazione dell’incasso per un valore superiore a 1000 euro. I furti nei distributori a Ravenna La ricostruzione dei fatti L’identificazione del presunto responsabile Le accuse e i precedenti Il contesto e le reazioni I furti nei distributori a Ravenna La vicenda ha avuto inizio a dicembre, quando il titolare della società che installa e gestisce i distributori di cibi e bevande ha sporto querela per una serie di furti subiti presso un’azienda della zona industriale di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

