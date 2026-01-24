Ruba la birra dal frigo del bar e picchia il cassiere | ladruncolo 21enne denunciato

Un giovane di 21 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato una bottiglia di birra e una lattina di tè dal banco frigo di un bar vicino a piazza Mazzini, ieri sera. L’uomo, senza pagare, si è allontanato dal locale e ha aggredito verbalmente il cassiere. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e denuncia per rapina impropria.

Il lavoratore del bar, colpito con un pugno al volto, ha notato che il ragazzo teneva tra le mani un mazzo di chiavi che gli ha causato anche una ferita all’altezza dello zigomo I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un 21enne per rapina impropria. Il giovane, ieri intorno alle 22, nei pressi di piazza Mazzini è entrato in un bar prendendo dal banco frigo una bottiglia di birra e una lattina di tè per poi incamminarsi verso l’uscita senza pagare. L’addetto alla cassa, riconosciuto il giovane, perché altre volte era stato in negozio, lo ha bloccato prima che uscisse, ricevendo in cambio in violento pugno sul viso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ruba una birra al supermercato e scoppia una lite. L'addetto alla sicurezza reagisce e lo picchia: ora è in fin di vitaUn uomo di 44 anni è gravemente ferito dopo una rissa con un addetto alla sicurezza di un supermercato Conad a Roma.

