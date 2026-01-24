Ecco un aggiornamento sulla situazione di Samuel Rouhi, esterno della Juventus. Attualmente in prestito, il calciatore svedese cerca spazio e opportunità di crescita altrove. Ottolini, invece, sta lavorando per ridurre la rosa, favorendo lo sviluppo dei giovani talenti. Questa fase rappresenta un momento di transizione per il club, con focus su valorizzazione e rinnovamento delle risorse a disposizione.

Rouhi via dalla Juve? Il laterale svedese parte in prestito per crescere, Ottolini sfoltisce la rosa per valorizzare il talento altrove. Il calciomercato della Juventus non si alimenta soltanto dei sogni di gloria legati ai nuovi bomber, ma vive anche di una gestione oculata e strategica delle risorse interne, specialmente quando si tratta di giovani promesse da tutelare. In queste ore, la dirigenza bianconera ha preso una decisione definitiva riguardante il futuro immediato di Jonas Rouhi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il laterale mancino classe 2004 è destinato a lasciare Torino prima della chiusura della sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rouhi via dalla Juve? Questa la situazione dell’esterno bianconero: le ultime sulla cessione dello svedese. Il futuro

Leggi anche: Rouhi via dalla Juventus, si fa sempre più largo questa opzione per il futuro del terzino bianconero. Cosa potrebbe succedere

Leggi anche: Rouhi Juventus, svolta improvvisa nel futuro del terzino svedese: mai utilizzato da Spalletti, si va verso questo scenario. Ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Da Yildiz a Gatti e Conceicao: Spalletti, i convocati Juve tra indizi mercato e novità; Juventus-Benfica 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol di Thuram e McKennie, gli highlights; Le probabili formazioni di Juventus-Benfica (Champions League); Primavera: Juventus-Torino, ecco le formazioni.

Calciomercato Juventus, porte scorrevoli sulle fasce: Joao Mario e Rouhi pronti a salutarePorte scorrevoli sulle fasce per il calciomercato della Juventus, Joao Mario e Rouhi sono pronti a lasciare i bianconeri. juvelive.it

Valigie pronte, sta per lasciare la Juve: affare in Serie AJuve ciao ciao: le ultime di calciomercato lo danno in partenza dal club bianconero. Affare in Serie A ecco i dettagli ... calciomercato.it

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti. Cre - facebook.com facebook

Jonas Rouhi could leave on-loan, per @NicoSchira x.com