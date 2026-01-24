Rotondi ricorda De Vito | Un legislatore che ha creduto nei giovani

A cento anni dalla nascita, Salverino De Vito torna a essere al centro del dibattito politico e della memoria storica. Rotondi ricorda il legislatore come un uomo che ha creduto nei giovani, sottolineando il suo ruolo nel panorama democristiano. Questa riflessione permette di riscoprire una figura importante della storia italiana, evidenziando il suo impegno e i valori che hanno caratterizzato la sua carriera pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto A cento anni dalla nascita, la figura di Salverino De Vito torna al centro del dibattito politico e della memoria democristiana. Senatore dell'Alta Irpinia e ministro per il Mezzogiorno, De Vito è stato uno dei protagonisti di quella stagione in cui la politica tentava di tenere insieme sviluppo, coesione sociale e radicamento territoriale. Alla sua azione è legata la legge per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, un provvedimento che segnò un passaggio importante nelle politiche pubbliche rivolte alle nuove generazioni del Sud, puntando su lavoro, iniziativa privata e responsabilità istituzionale.

