A Roseto, la recente sconfitta contro Mestre ha portato alle dimissioni di coach Giovanni Bassi. La società abruzzese ha annunciato il ritorno di Alex Finelli in panchina, segnando un cambio di guida tecnica. Questa decisione riflette la volontà di affrontare con rinnovata determinazione il prosieguo della stagione.

C’è aria di burrasca a Roseto: ieri la società abruzzese ha accolto le dimissioni di coach Giovanni Bassi, presentate a seguito della sconfitta casalinga contro Mestre. La guida tecnica torna sotto la gestione di Alex Finelli (foto), che era stato esonerato due mesi fa. Nel comunicato, la Liofilchem ringrazia l’allenatore che se ne va e accoglie il cavallo di ritorno: "A Giovanni Bassi - si legge nella nota ufficiale - auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera ed esprimiamo gratitudine per il suo impegno nelle 14 partite disputate con la nostra squadra ed in particolare per aver accettato lo scorso novembre, con totale consapevolezza, le difficoltà della gestione sportiva a cui sarebbe andato incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roseto: si dimette Bassi, in panchina torna Alex Finelli

Leggi anche: L’ex. Giovanni Bassi torna in pista. Guiderà Roseto

Leggi anche: Olimpia Milano, la crisi è ufficiale: Ettore Messina si dimette. Panchina a Peppe Poeta

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A2: coach Bassi si dimette Roseto richiama Finelli Peggio sta Pistoia; Liofilchem: dimissioni mister e multa ad un giocatore; Basket A, Roseto: Giovanni Bassi si è dimesso. Torna Finelli; Liofilchem Roseto, si dimette il coach Bassi: torna Finelli.

Roseto: si dimette Bassi, in panchina torna Alex FinelliIntanto il club ha multato. Daniele Cinciarini. dopo la terza espulsione. collezionata nella stagione. msn.com

Scossa in casa Roseto: multato Cinciarini, Bassi si dimette e torna in panchina FinelliLa società Pallacanestro Roseto comunica di aver adottato un provvedimento disciplinare interno nei confronti del proprio tesserato Daniele Cinciarini a ... basketinside.com

Leggi su Tgr Abruzzo Liofilchem: dimissioni mister e multa ad un giocatore Cambio nella panchina della Liofilchem Roseto: si dimette Giovanni Bassi e torna Alex Finelli. Multa a Cinciarini per l'espulsione di domenica scorsa - facebook.com facebook

TERREMOTO ROSETO Si dimette coach Bassi, la panchina torna a Alex Finelli. E arriva anche un provvedimento disciplinare interno per Daniele Cinciarini. x.com