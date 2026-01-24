rosario castrovillari morto in incidente vicino mantova ucciso da lamiera staccatasi da un autobus

È deceduto Rosario Castrovillari in un incidente avvenuto a Contino, vicino a Mantova. L’incidente è stato causato dalla caduta di una lamiera da un autobus, che ha coinvolto il veicolo e causato il tragico evento. La dinamica e le cause sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un grosso pezzo di lamiera si è staccato dopo lo scontro fra un autobus extraurbano e un furgone, andando a centrare l’auto guidata da Rosario Castrovillari, 50 anni, residente a Goito (Mantova). L’uomo è morto sul colpo. La tragedia si è verificata lungo la strada Goitese, in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana. Incidente mortale vicino Mantova Il dramma costato la vita a Rosario Castrovillari è avvenuto nella serata di venerdì 23 gennaio, poco dopo le 20:00. L’incidente si è verificato in prossimità di un incrocio già noto per essere stato teatro di altri gravi scontri. Secondo una prima ricostruzione, riportata dall’agenzia Ansa, un furgone sarebbe uscito da una strada laterale senza concedere la precedenza al pullman che stava sopraggiungendo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un grave incidente a Volta Mantovana ha causato la morte di Rosario Castrovillari, padre di due figli.

