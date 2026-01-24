Romero recupera un punto per gli Spurs
Il match tra gli Spurs e il loro avversario si è concluso con un pareggio, permettendo ai londinesi di ottenere un punto. La partita, come riportato da 101greatgoals, potrebbe non essere sufficiente a ridurre la pressione sul tecnico della squadra. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e le sfide attuali della squadra, senza creare grandi effetti sul percorso futuro.
2026-01-24 19:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il risultato probabilmente farà ben poco per allentare la pressione sul tecnico degli Spurs. Cristian Romero ha segnato un pareggio al 90? per salvare un punto per il Tottenham che ha pareggiato 2-2 a Burnley, un risultato che farà poco per allentare la pressione su Thomas Frank. La Champions League ha fornito un po’ di tregua a Frank in difficoltà a metà settimana mentre gli Spurs superavano il Borussia Dortmund. L’attaccante del Tottenham Dominic Solanke ha espresso la speranza che la sconfitta del Dortmund possa rappresentare un punto di svolta nella stagione degli Spurs.🔗 Leggi su Justcalcio.com
