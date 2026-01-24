Roma vista da chi se n’è andato e ha imparato a guardarla

Roma, città ricca di storia e contraddizioni, viene raccontata attraverso gli occhi di chi l’ha lasciata e ha imparato a apprezzarla da lontano. Eleonora Marangoni nel suo libro “Roma” offre una prospettiva originale e riflessiva, invitando il lettore a riscoprire la città eterna sotto una luce nuova, lontana dai soliti stereotipi. Una guida sobria e articolata per chi desidera conoscere Roma in modo autentico e consapevole.

Roma. “Roma è un playboy con la camicia macchiata, una bella donna dalle lunghe dita e lo smalto sbeccato”, così Eleonora Marangoni descrive la Città eterna nel suo “Roma”, volume-guida che la Ediciclo Editore pubblica nella collana “Bon Voyage”. Progetto interessante perché embrica la dimensione della classica guida con lo sguardo narrativo della scrittrice. Più uno spirito affine a “Isole. Guida vagabonda di Roma” di Marco Lodoli che non a una Lonely Planet, per intenderci. A partire dalla deliziosa copertina che effigia la monumentale vista di cui il visitatore, più che il turista, gode dal Giardino degli aranci, tutte le pagine sono esplorazione intima della vita e delle memorie romane dell’autrice, a beneficio sì del lettore e dell’auspicato futuro esploratore della Capitale ma anche di sé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

