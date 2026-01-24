Roma avvia le operazioni per il mercato estivo, con un budget elevato e un incremento delle piste aperte. La società punta a rinforzare l’organico, concentrandosi su un esterno offensivo di primo livello, preferibilmente con piede destro. La strategia mira a migliorare la qualità della rosa e a rafforzare le possibilità di successo nella prossima stagione.

La Roma prepara il prossimo affondo sul mercato. La priorità è chiara e condivisa anche ai piani alti: un esterno offensivo di piede destro, profilo di primo livello. Negli ultimi confronti a Trigoria, la proprietà ha ribadito la disponibilità a sostenere un investimento importante, nell’ordine dei 25–30 milioni di euro. La pista che porta a Mathys Tel resta però in salita: il Tottenham Hotspur lo considera incedibile. Torna così d’attualità El Mala del Colonia. In caso di mancato arrivo dei primi obiettivi, l’allenatore ha già dato il via libera a Yannick Carrasco dell’ Al-Shabab, che ha espresso gradimento dopo un confronto con Mario Hermoso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, via al piano esterni: budget alto e più piste aperte

Juventus, il mercato prende forma: attacco in valutazione e piste aperte sugli esterniLa Juventus sta definendo le strategie per il mercato di gennaio, valutando con attenzione possibili interventi.

Concorsi Roma Capitale, cambiano le regole per i dirigenti. Porte aperte anche agli esterniRoma Capitale ha aggiornato le modalità di selezione per i concorsi pubblici destinati ai dirigenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Via del Tritone a Roma: sequestrati tre locali della movida. Antincendio, acustica e illuminazione fuori norma; Dal 19 gennaio in via del Tritone la nuova sede dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Sito Istituzionale | Corsa di Miguel 2026, il piano mobilità; Roma-Stoccarda, attesi 3500 tifosi tedeschi. Al via il piano sicurezza della questura.

'Scuole Pulite', al via piano a Roma in vista riapertureÈ operativo il Piano congiunto di Ama e Risorse Per Roma 'Scuole Pulite' in previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Gli interventi, avviati già a inizio del mese, stanno interessando i plessi ... ansa.it

Roma, nuovo tunnel sotto via della Conciliazione: il piano di Gualtieri per chiudere alle auto la strada per San PietroUn nuovo tunnel sotto via della Conciliazione per pedonalizzare l’asse verso San Pietro. Ipotesi, incognite e nodo tramvia TVA in vista del 2033. ilquotidianodellazio.it

Giorgia Meloni e Friedrich Merz hanno firmato a Roma il nuovo Piano d’azione italo-tedesco. Al centro dei colloqui del vertice e delle intese raggiunte: autonomia strategica Ue, competitività industriale con focus sul settore auto e la cooperazione su difesa, en - facebook.com facebook

Un fondo per la competitività nel bilancio Ue: il piano Roma-Berlino ispirato (in parte) da Draghi (di A. Mauro) x.com