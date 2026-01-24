Roma ufficiale Venturino | Qui per crescere Non vedo l’ora di giocare all’Olimpico

Roma ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Venturino, esterno offensivo proveniente dal Genoa, che indosserà la maglia numero 20. Il giocatore ha dichiarato di essere qui per crescere e non vede l’ora di esordire all’Olimpico. Si tratta di un trasferimento che rafforza il reparto offensivo della squadra, con l’obiettivo di contribuire alle future stagioni.

Roma ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Venturino, esterno offensivo prelevato dal Genoa che vestirà la maglia numero 20. Il classe italiano ha rilasciato la sua prima intervista da giallorosso, raccontando emozioni, aspettative e obiettivi personali all’inizio della nuova avventura nella Capitale. L’arrivo a Roma e le prime sensazioni. Venturino ha descritto l’impatto con il nuovo ambiente senza nascondere l’emozione: «Per me è un’emozione essere qui, Roma è una piazza importante, con uno stadio bellissimo e una grande storia. Posso solo imparare e migliorare». Dopo tutta la trafila nel Genoa, il salto rappresenta una prima volta lontano da casa: «Situazione nuova, devo viverla al meglio godendomi questi momenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

