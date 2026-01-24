Roma richiama l' ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti | Governo indignato Tajani | Pericolo di fuga

Roma ha richiamato l’ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Moretti, suscitando reazioni ufficiali. Il governo italiano ha espresso disagio e valutato ulteriori azioni, mentre il presidente svizzero Parmelin ha sottolineato il rispetto della separazione dei poteri. Tajani ha evidenziato il rischio di fuga, evidenziando le tensioni tra i due paesi su questa vicenda diplomatica.

Sul caso di Crans-Montana, oltre quello giudiziario si apre anche un fronte diplomatico. Il governo, infatti, ha deciso di richiamare l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, «per definire le ulteriori azioni da intraprendere». La decisione arriva all'indomani della decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti proprietario del Constellation dove è avvenuta la tragedia di Capodanno che ha provocato 40 morti, di cui sei italiani, e 116 feriti. In una nota, Palazzo Chigi spiega che la premier Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani «hanno dato istruzione all'ambasciatore d'Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del governo e dell'Italia» dopo la scarcerazione di Moretti avvenuta «nonostante l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico».

