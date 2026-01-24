Roma-Milan Saelemaekers recupera e trova l’Olimpico

Domani sera alle 20.45 si disputa Roma-Milan, una delle sfide più attese della giornata di Serie A. Dopo l’intervallo, l’Olimpico accoglierà i tifosi per una partita che si preannuncia equilibrata. In particolare, l’attenzione sarà rivolta a Saelemaekers, che ha recuperato dall’infortunio e potrà scendere in campo per contribuire alla squadra. La sfida si inserisce in una domenica ricca di incontri di alto livello.

Roma-Milan andrà in scena domani sera alle ore 20.45, come piatto forte della domenica di Serie A, subito dopo l’altro big match ad alta quota tra Juventus e Napoli. La Roma di Gasperini non vede l’ora di mettere alla prova Malen in una partita contro una diretta concorrente, mentre Allegri ha bisogno di vincere per ribadire la classifica e soprattutto scacciare qualche nuvola di troppo in seguito alle ultime prestazioni non brillanti (ma vittoriose). Se ancora non bastasse, ad accendere la serata del sunday night ci penserà il rientro di Alexis Saelemaekers: l’accoglienza dell’Olimpico promette fischi e cori dedicati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Milan, giorni spumeggianti: doppio colpo in difesa! Saelemaekers recupera? Maignan rinnova!

Milan, ansia Saelemaekers verso Roma: è in dubbio

