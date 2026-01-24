Roma-Milan Gasperini studia l’assalto | rebus sulla trequarti

Roma e Milan si preparano alla sfida di campionato, con Gasperini che studia attentamente le scelte offensive e difensive. La Roma punta su Dybala e Malen, ma resta da definire il terzo elemento in attacco e l’assetto difensivo. La partita si presenta come un confronto equilibrato, in cui ogni dettaglio tattico potrà fare la differenza. Un’occasione importante per entrambe le squadre, in un match che promette grande attenzione e strategia.

La Roma prepara la sfida al Milan con un’idea chiara e un paio di snodi decisivi da sciogliere. Gian Piero Gasperini ha già cerchiato due certezze offensive – Paulo Dybala e Donyell Malen – e concentra ora lo studio sulla terza maglia lì davanti, oltre alla definizione dell’assetto difensivo. Trequartista cercasi: tre opzioni, un equilibrio. Il ballottaggio è ampio e “a incastro”. Per motivi diversi, sono in corsa Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Matías Soulé. Una strada porta alla soluzione già vista all’andata: Cristante trequartista centrale con compiti di schermo su Luka Modri?, alle spalle di Dybala e Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

