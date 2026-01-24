Roma-Milan è sfida tra migliori difese Cosa aspettarsi domani all’Olimpico

Roma-Milan rappresenta una sfida tra due delle difese più solide del campionato. Con la ventiduesima giornata di Serie A, l'incontro all’Olimpico si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare la posizione in classifica. Il match, che vede il Milan impegnato in un confronto diretto per la qualificazione alla Champions League, promette equilibrio e attenzione difensiva. Ecco cosa aspettarsi dall’atteso incontro di domani.

La ventiduesima giornata di Serie A regala al Milan il brivido di uno scontro diretto per la Champions. Allo stadio Olimpico, i ragazzi di Massimiliano Allegri inaugurano infatti un trittico di trasferte consecutive, affrontando una Roma reduce da tre vittorie di fila. Profumo di alta classifica e bisogno di lucidità, in una gara che si preannuncia molto equilibrata. Esattamente come all’andata. Domani sera sarà sfida tra le due migliori difese del campionato: 12 i gol subiti dalla Roma, appena quattro in più quelli di un Milan che viene da ben 20 risultati utili consecutivi ed è la compagine più performante del torneo lontano dalle mura amiche. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Roma-Milan, la sfida delle difese: Allegri contro Gasperini nella notte dell’OlimpicoDomenica sera alle 20:45, lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra Roma e Milan, un incontro valido per la ventiduesima giornata di Serie A.

