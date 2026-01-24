Roma-Milan domenica 25 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 si affrontano Roma e Milan all’Olimpico. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella loro stagione, influenzando la classifica e gli obiettivi futuri. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato e di grande interesse.

Domenica sera all’Olimpico va in scena il confronto tra Roma e Milan, fondamentale per la corsa e gli obiettivi di entrambe le squadre. I giallorossi sono reduci da tre vittorie di fila in campionato, ottenute tutte senza subire gol, ma ora vogliono provare ad ottenere finalmente un risultato positivo anche in uno scontro diretto. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

roma milan domenica 25 gennaio 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Roma-Milan (domenica 25 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lille-Strasburgo (domenica 25 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 si sfidano Lille e Strasburgo.

Milan-Lecce (domenica 18 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDomenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Milan-Lecce, una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Roma-Milan DIRETTA Probabili formazioni; Roma-Milan: probabili formazioni e statistiche.

roma milan domenica 25Pagina 2 | Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i giallorossi all'Olimpico in conferenza stampa: Leao e Fullkrug a disposizione, Dybala è straordinario. Poi sul ... corrieredellosport.it

roma milan domenica 25Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i giallorossi all'Olimpico in conferenza stampa: Leao e Fullkrug a disposizione, Dybala è straordinario. Poi sul ... corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.