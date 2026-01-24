Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 si affrontano Roma e Milan all’Olimpico. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella loro stagione, influenzando la classifica e gli obiettivi futuri. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per un incontro che si preannuncia equilibrato e di grande interesse.

Domenica sera all’Olimpico va in scena il confronto tra Roma e Milan, fondamentale per la corsa e gli obiettivi di entrambe le squadre. I giallorossi sono reduci da tre vittorie di fila in campionato, ottenute tutte senza subire gol, ma ora vogliono provare ad ottenere finalmente un risultato positivo anche in uno scontro diretto. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Milan (domenica 25 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Lille-Strasburgo (domenica 25 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 20:45 si sfidano Lille e Strasburgo.

Milan-Lecce (domenica 18 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDomenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa Milan-Lecce, una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Dove vedere Roma-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Serie A: domenica in campo alle 20,45 Roma-Milan DIRETTA Probabili formazioni; Roma-Milan: probabili formazioni e statistiche.

Pagina 2 | Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i giallorossi all'Olimpico in conferenza stampa: Leao e Fullkrug a disposizione, Dybala è straordinario. Poi sul ... corrieredellosport.it

Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...Il tecnico del Milan presenta la sfida contro i giallorossi all'Olimpico in conferenza stampa: Leao e Fullkrug a disposizione, Dybala è straordinario. Poi sul ... corrieredellosport.it

Verso Roma-Milan, Allegri in conferenza: “Saelemaekers da valutare, Leao convive con un problema. Ora bisogna stare zitti” - facebook.com facebook

Roma-Milan del 15 marzo del 2008 la decide, quasi allo scadere, Mirko Vucinic Avviciniamoci alla partita dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" asroma.com/it/notizie/747… #ASRomaPodcast x.com