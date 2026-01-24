Roma-Milan contro le big è l’ora della svolta

Domani sera allo Stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini sfida il Milan, una delle squadre più solide del campionato. L’incontro rappresenta un’occasione importante per i giallorossi di verificare il proprio livello contro una big e di compiere un passo avanti nella classifica. Un risultato positivo potrebbe rappresentare un segnale di crescita e di determinazione per il team capitolino.

Domani sera, allo Stadio Olimpico, la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Milan con un obiettivo che va oltre i tre punti: rompere il tabù delle big. Fin qui, nei quattro scontri diretti contro Inter, Napoli, Juventus e lo stesso Milan dell’andata, il bilancio è stato impietoso. Sempre sconfitte. Sempre con la sensazione di essere andati vicini senza riuscire a colpire davvero. A fotografare il momento e il peso della sfida è l’editoriale di Mimmo Ferretti sul Corriere dello Sport, che invita a razionalizzare e a guardare indietro per capire se oggi esistano davvero i presupposti per cambiare storia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

