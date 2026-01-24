Roma idea Lambé per il centrocampo | sfida con l’Atalanta

Roma monitora Allen Junior Lambé, centrocampista difensivo classe 2008, emergente nel panorama giallorosso. La società ha avviato i primi accertamenti sul suo potenziale, inserendolo nel radar per il futuro del centrocampo. Lambé si sta facendo notare per le sue qualità e potrebbe rappresentare una risorsa a lungo termine per la squadra. La sua crescita sarà seguita con attenzione nelle prossime stagioni.

Nuovo nome nel radar giallorosso, in chiave futuro. La Roma ha avviato i primi monitoraggi su Allen Junior Lambé, centrocampista difensivo classe 2008 che sta iniziando a farsi notare nel giro della prima squadra. Il profilo è seguito anche dall' Atalanta, da sempre molto attenta ai giovani di prospettiva. Lambé si sta affacciando agli allenamenti dei grandi e viene considerato uno dei prospetti più interessanti del suo ruolo in Germania. Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport DE, l'eventuale operazione non è legata all'immediato: il trasferimento potrebbe essere impostato per l'estate, con una prima esperienza in prestito per accompagnarne la crescita.

