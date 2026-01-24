Roma Femminile ufficiale la cessione di Kühl all’Atlético Madrid

Roma Femminile ha annunciato ufficialmente la cessione di Kathrine Kühl all’Atlético Madrid, a titolo definitivo. La società giallorossa ringrazia la giocatrice per il suo contributo e le augura il meglio per questa nuova fase della carriera. La partenza di Kühl rappresenta un aggiornamento importante nella rosa della squadra, che prosegue il suo percorso di crescita e sviluppo.

Movimento ufficiale in uscita per la Roma Femminile. Il club giallorosso ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Kathrine Kühl, che proseguirà la sua carriera in Spagna. La centrocampista classe 2003 lascia la Capitale e si trasferisce all' Atlético Madrid, aprendo un nuovo capitolo nel campionato iberico. L'annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali della Roma Femminile, che ha salutato la giocatrice con un messaggio semplice e diretto: "In bocca al lupo, Kathrine!".

