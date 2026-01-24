Roma sta lavorando per rafforzare la fascia sinistra, con l’obiettivo di fornire a Gian Piero Gasperini un nuovo elemento. La società sta accelerando le trattative, concentrandosi sulla posizione di esterno sinistro, con particolare attenzione alla possibile soluzione per migliorare la compattezza e l’efficacia del reparto. L’attenzione rimane alta sui dettagli, in vista di una conclusione che possa soddisfare le esigenze tecniche della squadra.

La Roma accelera sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo richiesto sulla corsia mancina. La situazione è in movimento dopo che la pista Tsimikas si è raffreddata, con il giocatore sempre più vicino al rientro al Liverpool. Nelle ultime ore è arrivato un primo stop secco dalla Fiorentina: i viola hanno respinto il tentativo giallorosso per Niccolò Fortini. La linea del club toscano è chiara: nessuna apertura alla cessione del classe 2006 e volontà di blindarlo con il rinnovo. Saltata (per ora) la pista italiana, il direttore sportivo Frederic Massara ha aperto un canale diretto con il Tolosa per Dayann Methalie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, esterno sinistro: muro Fiorentina su Fortini

Lorenzo Venturino è arrivato a Roma! ️ L'esterno d'attacco classe 2006 si traferisce in giallorosso dal Genoa in prestito con diritto di riscatto #calciomercato #venturino #asroma #romanewseu - facebook.com facebook

