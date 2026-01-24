Roma | controlli sul litorale arrestate sette persone sequestrati due fucili

Nella giornata di oggi, la polizia di Stato ha condotto controlli sul litorale di Roma, risultando in sette arresti e il sequestro di due fucili. L’attività si inserisce in un’azione di prevenzione e controllo nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Gli interventi rientrano nelle operazioni di monitoraggio continuo delle aree costiere per contrastare attività illecite e mantenere l’ordine pubblico.

Il bilancio dei recenti controlli effettuati dalla polizia di Stato sul litorale di Roma è significativo: sette persone sono state arrestate e due fucili sono stati sequestrati. Queste operazioni si sono svolte su tutto il territorio del distretto Lido di Roma, comprendendo le località di Ostia, Acilia, Dragona e Villaggio San Lorenzo. Durante queste attività, sono stati anche sequestrati hashish e cocaina, evidenziando un impegno costante nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti. Dettagli delle Operazioni di Controllo. Le operazioni sono state ordinate dal questore e coordinate dal distretto Lido, con la collaborazione della polizia locale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

