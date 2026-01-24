Roma | controlli in campo rom di vicolo Salvi sequestrate cinque auto

A Roma, i carabinieri hanno eseguito controlli nel campo rom di Vicolo Salvi, sequestrando cinque veicoli e contestando sanzioni per oltre 3.500 euro. L’intervento mira a garantire il rispetto delle norme e a favorire il rispetto delle regole nel territorio. I controlli continueranno per assicurare la sicurezza e la regolarità delle attività nelle aree interessate.

Sequestrate cinque auto e contestate sanzioni per oltre 3.500 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel campo rom di Vicolo Salvi, a Roma. L’operazione, condotta dai militari della compagnia Eur con il supporto dei colleghi del gruppo Roma, si inserisce nelle linee strategiche stabilite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Operazione di Sicurezza e Legalità. Durante questa operazione, è stato impiegato un numero significativo di carabinieri che, con professionalità e rigore, hanno ispezionato l’intera area per garantire legalità e sicurezza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

