Nuovi video emergono dopo il rogo di Crans-Montana, avvenuto tre settimane fa nel locale Le Constellation. Le immagini mostrano ancora i camerieri che sfilavano mentre l’incendio divampava, e vengono evidenziati dettagli sulla tragedia, tra cui la presenza di Jessica Moretti e la vittima tra i camerieri. La vicenda ha suscitato una rivolta per la richiesta di scarcerazione di Moretti, coinvolta nelle indagini sull’incendio che ha causato numerose vittime.

Nei filmati a Le Constellation si vedono la cameriera morta e Jessica Moretti. Tre settimane dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, emergono dettagli inquietanti sul rogo che ha devastato il locale Le Constellation, costando la vita a 40 persone e ferendone oltre cento. L’emittente francese BfmTv ha diffuso nuovi video dei primi istanti dell’ incendio, girati da un giovane italiano che compirà 16 anni a marzo. Le immagini, riprese all’1:27, mostrano come i camerieri continuassero a sfilare con le bottiglie con candele accese, ignorando lo scoppio delle fiamme che secondo la polizia era iniziato all’1:26. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Rogo Crans-Montana, l'incendio divampava e i camerieri sfilavano ancora: nuovi video, rivolta per la scarcerazione di Moretti

