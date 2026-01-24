L’Atletico Impruneta potrebbe presto intitolare il proprio stadio a Emilio Marconi, storico presidente del club. La richiesta, avanzata al Comune, riguarda la denominazione del centro sportivo dedicata a una figura di rilievo nella storia della società. Questa iniziativa riflette l’importanza del legame tra il club e la comunità locale, inserendosi in un contesto di rinnovo che coinvolge anche i nomi degli impianti e la partecipazione alla Coppa Italia.

Nel prossimo futuro potrebbe chiamarsi " Emilio Marconi " l’impianto calcistico di Impruneta: l’ Atletico Calcio che quest’anno milita in Terza Categoria, ha chiesto al Comune di poter denominare il centro sportivo al suo storico presidente, che ha lasciato un’impronta indelebile col suo impegno e passione. La richiesta parte formalmente dal nuovo consiglio che affiancherà il presidente Matteo Marconi. Sua vice è Daniela Guerra. Obiettivo principale del nuovo corso della società: rilanciare il calcio a Impruneta. La strategia parte dalla riqualificazione dell’impianto sportivo, con un restyling estetico e funzionale, una nuova illuminazione negli spogliatoi, la cura del campo in erba e la messa a norma della tribuna scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione per l’Atletico Impruneta. Stadio, nuovi nomi e Coppa Italia

Amici Serale, rivoluzione tra i giudici: i nuovi nomiLa fase serale di Amici 25 si prepara a sorprendere, con possibili novità tra i giudici rispetto alla passata edizione.

Leggi anche: Amici 25, rivoluzione al Serale: i nomi dei tre nuovi giudici

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Rivoluzione per l’Atletico Impruneta. Stadio, nuovi nomi e Coppa Italia; Promozione, rivoluzione per Rocchese, Calpazio e Palomonte. Piccoli ritocchi per le altre salernitane del girone D; Del Piero: Nuovo stadio, una rivoluzione per il calcio italiano; Rivoluzione in attacco per la Roma: Malen a un passo, Zirkzee pista viva.

Dali’. Rivoluzione e tradizione - facebook.com facebook