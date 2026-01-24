Rivestimenti anti-graffio e un doppio display

La nuova Sandero presenta rivestimenti anti-graffio e un doppio display, offrendo funzionalità avanzate e durata nel tempo. L’abitacolo si distingue per un design sobrio e funzionale, con un’impostazione che richiama lo stile della firma luminosa esterna a forma di lettera T, contribuendo a un ambiente interno moderno e pratico.

Nuova Sandero accoglie i passeggeri con un'impostazione che richiama lo stilema della firma luminosa esterna a forma di lettera T. I materiali spaziano dal cotone blu dei modelli Essential alla finitura in denim per la versione Journey mentre la Extreme punta sul TEP microcloud. Tale rivestimento sintetico risulta lavabile e resistente ai graffi. Il guidatore dispone di un quadro strumenti digitale da 7 pollici che visualizza i dati relativi alla navigazione e allo stato del sistema ibrido di trazione. Lo schermo centrale da 10 pollici gestisce il sistema multimediale Media Display offrendo la integrazione senza fili per gli smartphone con sistemi operativi moderni.

