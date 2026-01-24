Rita Pavone a La Ruota dei Campioni | la ragazza irresistibile con Il Geghegè fa ballare Gerry Scotti e Samira Lui

Ottant'anni e non sentirli, o riuscire a trasformarli in un pieno di energia. Ieri, venerdì 23 gennaio, Rita Pavone è stata ospite di Gerry Scotti e Samira Lui a "La Ruota dei Campioni", l'edizione speciale e in prima serata del quiz "La Ruota della Fortuna" che vede sfidarsi i migliori.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: La Ruota dei Campioni: stasera su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui

Leggi anche: La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Rita Pavone a La Ruota dei Campioni; Rita Pavone firma la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio; Ex villa di Rita Pavone e Teddy Reno ai Castelli Romani, il cantiere corre. Le proposte per il suo impiego; Carnevale di Viareggio, Rita Pavone firma la canzone ufficiale.

Rita Pavone, chi è / Il discusso matrimonio con Teddy Reno, la malattia ed i figli Alessandro e GiorgioRita Pavone è sposata da anni con il produttore Teddy Reno. La coppia ha avuto due figli, Alessandro e Giorgio. ilsussidiario.net

Stasera a La Ruota dei Campioni su Canale 5 arrivano Marcella Bella e Rita PavoneA trionfare lo scorso venerdì è stata Barbara Carofano, concorrente di Benevento che è riuscita a scalzare nell’ultimo round i due agguerriti sfidanti Alessandro De Gennaro ed Enos Negrini. Nella ... iodonna.it

È firmata da Rita Pavone, con la sua voce e il suo stile inconfondibile, la canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio 2026, che partirà con il primo corso mascherato sulla Passeggiata a mare domenica 1° febbraio. Il brano si intitola “Nel febbraio di un mattino - facebook.com facebook