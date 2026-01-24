Ristrutturazione delle fontane monumentali 70mila euro dal ministero

Il Comune di Latina avvia i lavori di ristrutturazione delle fontane monumentali, sostenuto da un finanziamento di 70mila euro proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’intervento mira a preservare e valorizzare il patrimonio urbano, garantendo una migliore fruibilità pubblica e il rispetto delle condizioni di conservazione delle strutture.

Il Comune di Latina ristrutturerà le fontane monumentali, anche grazie a un finanziamento di 70mila euro da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti. La giunta comunale ha approvato con propria delibera lo schema di adesione al finanziamento e convenzione con il ministero.

