Ristrutturazione delle fontane monumentali 70mila euro dal ministero

Da latinatoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Latina avvia i lavori di ristrutturazione delle fontane monumentali, sostenuto da un finanziamento di 70mila euro proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’intervento mira a preservare e valorizzare il patrimonio urbano, garantendo una migliore fruibilità pubblica e il rispetto delle condizioni di conservazione delle strutture.

Il Comune di Latina ristrutturerà le fontane monumentali, anche grazie a un finanziamento di 70mila euro da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti. La giunta comunale ha approvato con propria delibera lo schema di adesione al finanziamento e convenzione con il ministero. Tra le.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ministero finanzia lavori per 1.1 milioni di euro per 2 complessi monumentali del casertano

Leggi anche: Segnaletica stradale, 405mila euro dal ministero delle Infrastrutture e trasporti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Fontane senza acqua, Sistemi Salerno stanzia 430mila euro per rimetterle in funzione - Salernonotizie.it.

ristrutturazione delle fontane monumentaliRistrutturazione delle fontane monumentali, 70mila euro dal ministeroIl Comune di Latina ristrutturerà le fontane monumentali, anche grazie a un finanziamento di 70mila euro da parte del ministero delle Infrastrutture e trasporti. La giunta comunale ha approvato con pr ... latinatoday.it

Fontane cittadine senza acqua, stanziati 430mila euro per il ripristino degli impiantiLe fontane monumentali di Salerno, simboli urbani spesso legati alla storia e all’identità dei quartieri, da tempo risultano inattive. Una condizione ... zon.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.