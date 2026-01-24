Rione Alto fermata dai vigili con targa polacca chiama il marito che arriva col coltello e li assale

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rione Alto, due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con un coltello da un uomo che aveva chiamato il marito, il quale si è presentato sul posto e li ha attaccati. L'intervento era nato per evitare una multa alla donna. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra le forze dell'ordine e riapre il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane.

Due agenti della polizia locale assaliti al Rione Alto con un coltello. L'uomo era intervenuto per evitare la multa alla moglie.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Macchine rubate e ritargate con con targa polacca: sequestri tra Villaricca, Pomigliano e Napoli

Avellino: 47enne denunciato per atti falsi, sequestrata auto con targa polaccaNei giorni scorsi, i Carabinieri di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per atti falsi e truffa, sequestrando anche un veicolo con targa polacca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

rione alto fermata daiRione Alto, fermata dai vigili con targa polacca chiama il marito che arriva col coltello e li assaleDue agenti della polizia locale assaliti al Rione Alto con un coltello. L’uomo era intervenuto per evitare la multa alla moglie. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.