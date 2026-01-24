Rione Alto fermata dai vigili con targa polacca chiama il marito che arriva col coltello e li assale

A Rione Alto, due agenti della polizia locale sono stati aggrediti con un coltello da un uomo che aveva chiamato il marito, il quale si è presentato sul posto e li ha attaccati. L'intervento era nato per evitare una multa alla donna. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra le forze dell'ordine e riapre il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane.

Due agenti della polizia locale assaliti al Rione Alto con un coltello. L'uomo era intervenuto per evitare la multa alla moglie.

