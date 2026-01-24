Il rinnovo di Pio Esposito rappresenta un passo importante per la crescita del giovane centravanti, consolidando il suo ruolo nel progetto nerazzurro. Le ultime notizie, secondo Fabrizio Romano, indicano un accordo vicino che garantisce stabilità e continuità al calciatore. Un investimento volto a valorizzare il talento emergente e a rafforzare il futuro della squadra.

Inter News 24 Rinnovo Pio Esposito, futuro blindato per il giovane talento che si sta confermando un elemento imprescindibile per i nerazzurri. Il peso specifico di Francesco Pio Esposito all’interno delle gerarchie della Beneamata cresce di partita in partita. Il giovane centravanti fisico e tecnico, dotato di un fiuto del gol non comune per la sua età, si sta trasformando in un vero e proprio fattore determinante per la squadra di Cristian Chivu, l’ex difensore del Triplete che oggi guida con successo la panchina dei milanesi. La sua ultima rete segnata contro il Pisa è stata fondamentale per ribaltare l’inerzia di una sfida iniziata in modo drammatico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Pio Esposito, futuro blindato per il giovane centravanti: le ultime da Fabrizio Romano

