Rinnovo McKennie fissato l’appuntamento con la società bianconera per discutere il contratto Le richieste dello statunitense

È stato fissato un incontro tra Weston McKennie e la Juventus per discutere il rinnovo del contratto. Il centrocampista statunitense ha presentato delle richieste, tra cui un aumento di ingaggio e un accordo quadriennale. La società bianconera valuterà le esigenze del giocatore nel contesto delle strategie future e delle possibilità di conferma. L'appuntamento rappresenta un passaggio importante nel percorso di negoziazione tra le parti.

Rinnovo McKennie, appuntamento fissato per il prolungamento, il texano chiede un aumento e un quadriennale. Il futuro di Weston McKennie alla Juventus si troverà a un bivio decisivo nel mese di febbraio, quando le parti si siederanno finalmente al tavolo per discutere un rinnovo contrattuale che si preannuncia incandescente. Se sul rettangolo verde il centrocampista texano ha dimostrato di essere una pedina tattica imprescindibile per gli schemi di Spalletti — come brillantemente testimoniato dalla recente fiammata decisiva che ha cambiato l'inerzia della sfida europea contro il Benfica — negli uffici della Continassa la partita diplomatica si preannuncia molto più spigolosa e complessa del previsto.

