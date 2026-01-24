Rinchiuso per 20 anni in uno scantinato salvato dalla polizia a Helsinki | Era in condizioni disumane

Un uomo di 80 anni è stato trovato dopo 20 anni di reclusione in uno scantinato a Helsinki. La polizia ha intervenuto per soccorrerlo, riferendo che l’anziano versava in condizioni disumane. L’intervento ha portato alla sua liberazione e all’avvio delle indagini per chiarire le circostanze di questa lunga detenzione.

Un 80enne è stato trovato in "condizioni disumane" in uno scantinato e soccorso dalla polizia di Helsinki, in Finlandia. Avrebbe vissuto nel seminterrato, privo di finestre e servizi igienici, per decenni. Sospettati dei conoscenti, indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

