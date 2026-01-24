Rimini Polizia salva giovane donna da suicidio sui binari | intervento tempestivo in stazione

Nella stazione di Rimini, la Polizia Ferroviaria è intervenuta prontamente per impedire a una giovane donna di compiere un gesto estremo sui binari. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze tragiche, sottolineando l’importanza della prontezza e dell’attenzione nelle situazioni di emergenza. Un intervento che ha permesso di salvare una vita e di offrire supporto in un momento di difficoltà.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rimini sono stati protagonisti di un intervento provvidenziale nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. Una giovane donna è stata tratta in salvo mentre tentava di compiere un gesto estremo sui binari, proprio mentre un treno regionale era in arrivo. L'azione rapida degli operatori ha impedito che la situazione si trasformasse in tragedia. Il tentato gesto estremo alla stazione ferroviaria di Rimini Il salvataggio in extremis Le operazioni di soccorso Il ruolo della Polizia Ferroviaria Il tentato gesto estremo alla stazione ferroviaria di Rimini L'episodio si è verificato in piena notte, quando la sala operativa della Questura locale ha ricevuto una segnalazione urgente.

