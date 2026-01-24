rifiuti prendono fuoco intossicato un uomo

Nella serata di ieri a Pozzo d’Adda, un incendio si è sviluppato a causa di una scintilla proveniente da una stufa a pellet non completamente spenta, vicino a sacchi di spazzatura. L’incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco. Un uomo è rimasto intossicato a causa delle esalazioni, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite sul posto.

Una stufa a pellet non completamente spenta, e sacchi della spazzatura lì vicino: parte la scintilla, principio d’incendio, domato dai vigili del fuoco, l’altra sera a Pozzo d’Adda. Le fiamme si sono sviluppate in un locale di servizio al pianterreno di pertinenza di un appartamento al primo piano di una palazzina. Il proprietario, che avrebbe cercato di domare le il fuoco in attesa dei pompieri, è stato soccorso e poi portato in codice giallo all’ ospedale di Zingonia, per intossicazione da fumo. L’incendio, segnalato dai residenti della palazzina adiacente il locale ma anche da altri cittadini della zona, è divampato a tarda sera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

