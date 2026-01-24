Rifiuti a Castello e Fiorenzuola più di un dubbio | Per ora qui non parte

A Castello e Fiorenzuola, i cittadini esprimono preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti, evidenziando ritardi e richieste di modifiche ai programmi di smaltimento. In particolare, si chiede di posticipare l’avvio del sistema di raccolta o di adottare correttivi tempestivi da parte di Iren, affinché le future operazioni siano efficaci e rispettino le esigenze locali. La questione rimane aperta, con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e condiviso.

Una chiede di spostare più in là la partenza del sistema nel suo comune. L’altro che Iren applichi i correttivi in tempo per quando verrà il suo turno. Valentina Stragliati, sindaco di Castelsangiovanni, e Romeo Gandolfi, primo cittadino di Fiorenzuola, stanno guardando con molta preoccupazione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Rapporto Ispra 2025 sui rifiuti urbani: ora sta alla politica e alle imprese fare la propria parteIl Rapporto Ispra 2025 sui rifiuti urbani evidenzia come, nonostante l'incremento della raccolta differenziata al 67,7%, la qualità della gestione dei rifiuti rimanga problematica a causa di cassonetti inefficienti. Rifiuti, rapporto Ispra: Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata, ma produce più rifiuti e paga di piùIl rapporto Ispra evidenzia come la Toscana si confermi tra le regioni italiane più avanzate nella raccolta differenziata, pur mantenendo alti livelli di produzione di rifiuti e costi di gestione. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Rifiuti, a Castello e Fiorenzuola più di un dubbio: Per ora qui non parte; Avviso alla cittadinanza – Obbligo ritiro nuovi contenitori raccolta differenziata porta a porta; Così salviamo il Grande Fiume: Il Castello e i colori della Spal. Anche i pizzaioli al nostro fianco; Rifiuti a Catania, dal porta a porta al caretta-caretta. Rifiuti, a Castello e Fiorenzuola più di un dubbio: «Per ora qui non parte»Entrambi i comuni lamentano un aumento di rifiuti abbandonati dai territori limitrofi. Stragliati: «A queste modalità non accetto il servizio». Gandolfi: «Non siamo propensi. Perché è scomparsa la pro ... ilpiacenza.it Caso rifiuti, Castello Cambia avvisa: Daremo battaglia in TribunaleAbbiamo scelto di agire a nostre spese da una parte per difendere Sogepu, un bene pubblico messo a rischio da una gestione sbagliata; dall’altra per tutelare i cittadini. Vogliamo capire come si è ... lanazione.it ALLERTA METEO: SOSPENSIONE RACCOLTA RIFIUTI Il Comune di Aci Castello informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e del persistere dell'allerta rossa, sono in vigore le seguenti disposizioni per la sicurezza pubb - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.