riconoscimento al sindaco mastella per 50 anni di impegno nelle istituzioni

Il Centro Culturale San Paolo ha conferito al sindaco Mastella un riconoscimento per i suoi cinquant’anni di servizio nelle istituzioni. L’onorificenza è stata consegnata durante la sedicesima edizione del Festival della Pace, evento promosso dall’organizzazione. Questa premiazione sottolinea l’impegno costante del sindaco nel territorio e nelle attività civiche, evidenziando il suo ruolo di lunga data nel servizio pubblico.

«Accolgo con particolare piacere il riconoscimento del Centro culturale San Paolo. I miei cinquant’anni di carriera politica nelle istituzioni hanno seguito il solco del cattolicesimo democratico, della traduzione laica dell’insegnamento evangelico, secondo la figura del fedele laico che fu lascito di Giuseppe Lazzati e secondo la traccia di Aldo Moro e Ciriaco De Mita, da cui ho appreso come l’allievo fa dal maestro. Oggi la missione è indicare ai giovani la via per preservare la democrazia dai conati di autoritarismo che produce uno scenario geopolitico preoccupante», ha spiegato il sindaco Mastella nel ricevere il premio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

