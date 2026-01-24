Riconosce la macchina rubata e fa intervenire la polizia | denunciati in due

Recentemente, a Empoli, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo che aveva rintracciato il suo veicolo, rubato a settembre. A bordo dell'auto, sono stati trovati due soggetti che sono stati denunciati. L’intervento ha permesso di recuperare il veicolo e di procedere con le verifiche necessarie, contribuendo alla sicurezza della comunità.

EMPOLI – Nei giorni scorsi, la polizia è intervenuta su segnalazione di un uomo che aveva rintracciato il suo veicolo, rubato nello scorso mese di settembre, con a bordo due soggetti. Riferendo in tempo reale alla centrale operativa del commissariato di pubblica sicurezza di Empol i gli spostamenti dell'autovettura, un equipaggio del commissariato – postosi all'inseguimento del veicolo segnalato – ha intercettato lo stesso in via Magolo intimando l'alt che veniva disatteso. Ne è scaturita una rocambolesca fuga durata circa 30 minuti fino a quando, in aperta campagna, in prossimità di una curva, l'autista della vettura ha perso il controllo finendo all'interno di un canale di irrigazione e ribaltandosi nel terrapieno.

