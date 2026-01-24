Richiamato nostro ambasciatore Svizzero

La Farnesina ha richiamato a Roma l'ambasciatore italiano in Svizzera per consultazioni in seguito alla scarcerazione di Moretti, proprietario del locale coinvolto nel tragico incidente di Crans, dove hanno perso la vita 40 giovani. Questa decisione sottolinea l'attenzione delle autorità italiane sulla vicenda e la necessità di approfondire gli sviluppi del caso.

11.30 La Farnesina ha richiamato a Roma l'ambasciatore d'Italia in Svizzera per consultazioni sul caso di Crans dopo l scarcerazione di Moretti, proprietario del locale dove sono morti 40 giovani. "Siamo profondamente indignati,offesi i sentimenti del popolo italiano",dice il titolare della Farnesina.Moretti libero "malgrado l'estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità su di lui,il persistente pericolo di fuga e l'evidente rischio di ulteriore inquinamento prove". La Svizzera acceleri i tempi delle indagini.

