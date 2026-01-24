riccardo pascucci una storia di famiglia tra arte e artigianato

Riccardo Pascucci rappresenta una tradizione familiare radicata nell’arte e nell’artigianato. Recentemente, il Lions Club del Rubicone ha organizzato un incontro presso il ristorante

L’ultimo meeting promosso dal Lions club del Rubicone presso il ristorante "La villa delle rose" di Canonica è stato all’insegna dell’artigianato romagnolo. Relatore della serata è stato l’artigiano-artista Riccardo Pascucci che ha raccontato la storia della sua famiglia e della Stamperia Pascucci di Gambettola, fondata nel 1826. Sette generazioni, di padre in figlio, hanno custodito e tramandato un sapere artigianale fatto di gesti sapienti, tecniche manuali, tinture naturali e stampi in legno. Hanno mantenuto viva una tradizione ma hanno guardato anche al futuro, rinnovandosi e aprendosi a nuove prospettive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

200 anni di stamperia Pascucci, la storia della bottega diventa un libro: Chiara Pascucci e Roberto Mercadini presentano "Storie vere mai successe"Nel 2026, la storica stamperia Pascucci di Gambettola celebra due secoli di attività.

