Retroscena Napoli | operazione saltata all’ultimo ecco cos’è successo
Alla vigilia della partita tra Juventus e Napoli, si è diffusa la notizia di un’operazione sfumata all’ultimo momento. Nel frattempo, Jonathan David ha condiviso dettagli sulla sua estate e sul percorso che lo ha portato a indossare la maglia bianconera. Un retroscena che offre uno sguardo più approfondito sulle decisioni e gli eventi recenti che hanno coinvolto il calciatore e le due squadre.
Alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, Jonathan David ha parlato della sua estate e delle scelte che lo hanno portato a vestire la maglia bianconera. Intervistato da La Repubblica, il giocatore ha confermato di aver trattato con il Napoli, ma di aver alla fine preferito la Juventus per il suo progetto a lungo termine. Jonathan David tra Napoli e Juventus: ha parlato lui stesso. L’estate di Jonathan David è stata segnata da diversi contatti con il Napoli, ma alla fine ha scelto la Juventus. L’attaccante canadese, ha spiegato di aver avuto colloqui con il Napoli prima di prendere la decisione finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Napoli, sentito Raspadori? L’ex svela il retroscena: ecco cos’è successo davvero con il suo addio
Leggi anche: Fabregas era la prima scelta di Marotta! Il retroscena nel giorno di Inter Como: ecco cos’è successo in estate
Argomenti discussi: Retroscena En-Nesyri: cosa pensa di un possibile trasferimento in Italia; Romano – Lang, c’è stato il rischio di far saltare completamente l’operazione: ecco il motivo.
Romano – Lang, c’è stato il rischio di far saltare completamente l’operazione: ecco il motivoFabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato, ha svelato degli importanti retroscena in merito al trasferimento di Noa Lang al Galatasaray, in merito ad un possibile clamoroso stop della trat ... mondonapoli.it
Romano: Il Galatasaray ha minacciato di far saltare l'operazione Lang: il motivoCalciomercato Napoli - Le ultimissime dall'esperto di mercato Fabrizio Romano che racconta quelle che sono le operazioni del Napoli tra acquisti e cessioni, svelando in questo caso un retroscena su No ... msn.com
Il retroscena sul forte centrocampista del Napoli, Anguissa - facebook.com facebook
Jonathan David svela il retroscena: "Ho trattato col Napoli, ma ho scelto la Juventus" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.