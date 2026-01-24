Respinto dai tassisti insulta e colpisce gli agenti che lo trovano in possesso di cocaina
Un uomo, respinto dai tassisti, ha rivolto insulti e colpi agli agenti intervenuti. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di cocaina. L’atteggiamento ostile e l’aggressione alle forze dell’ordine hanno portato all’arresto. L’episodio evidenzia le difficoltà nel gestire situazioni di tensione e comportamenti violenti in contesti pubblici.
Respinto dai tassisti, si è rivolto poi alle forze dell'ordine con le quali avrebbe però tenuto un atteggiamento ostile, arrivando ad aggredirle. È stata la polizia di Stato di Verona ad arrestare, nella zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova, un 52enne italiano per i reati di violenza.🔗 Leggi su Veronasera.it
