Respinto dai tassisti insulta e colpisce gli agenti che lo trovano in possesso di cocaina

Un uomo, respinto dai tassisti, ha rivolto insulti e colpi agli agenti intervenuti. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di cocaina. L’atteggiamento ostile e l’aggressione alle forze dell’ordine hanno portato all’arresto. L’episodio evidenzia le difficoltà nel gestire situazioni di tensione e comportamenti violenti in contesti pubblici.

