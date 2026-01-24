Respinto dai tassisti insulta e colpisce gli agenti che lo trovano in possesso di cocaina

Da veronasera.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo, respinto dai tassisti, ha rivolto insulti e colpi agli agenti intervenuti. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di cocaina. L’atteggiamento ostile e l’aggressione alle forze dell’ordine hanno portato all’arresto. L’episodio evidenzia le difficoltà nel gestire situazioni di tensione e comportamenti violenti in contesti pubblici.

Respinto dai tassisti, si è rivolto poi alle forze dell'ordine con le quali avrebbe però tenuto un atteggiamento ostile, arrivando ad aggredirle. È stata la polizia di Stato di Verona ad arrestare, nella zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova, un 52enne italiano per i reati di violenza.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Lo fermano e gli trovano 10 dosi di cocaina nascoste negli slip e oltre 700 euro in contanti: arrestato a Ballarò

Insulta e minaccia l’arbitro, poi lo colpisce con un pugno facendogli perdere i sensi: follia nel calcio a 5Un episodio di violenza nel calcio a 5 ha sconvolto il mondo dello sport.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

respinto dai tassisti insultaRespinto dai tassisti, insulta e colpisce gli agenti, che lo trovano in possesso di cocainaIl 52enne sarebbe stato alterato dall'alcol, quando si è rivolto alla Polfer per il rifiuto ricevuto ad essere trasportato. Agitato, avrebbe poi tenuto un atteggiamento ostile con gli operatori che ha ... veronasera.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.