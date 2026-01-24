Resident Evil Code | Veronica Remake lo sviluppo è in fase avanzata e l’uscita è vicina per un leaker

Recenti indiscrezioni indicano che il remake di Resident Evil Code: Veronica è in fase avanzata di sviluppo, avvicinandosi alla fase di rilascio. Nonostante l’assenza di annunci ufficiali da parte di Capcom, le voci di mercato suggeriscono che il progetto sia in una fase avanzata, alimentando l’interesse dei fan. La conferma ufficiale resta attesa, ma l’attenzione rimane alta su questo titolo molto atteso.

Negli ultimi giorni sono tornate a circolare con forza le indiscrezioni su Resident Evil Code: Veronica Remake, uno dei progetti più discussi e mai annunciati ufficialmente da Capcom. A rilanciare l’argomento è stato ancora una volta NateTheHate, leaker noto per l’affidabilità delle sue anticipazioni, secondo cui il gioco si troverebbe in una fase di sviluppo già molto avanzata. Un dettaglio rilevante, considerando l’assenza totale di comunicazioni ufficiali. Le informazioni condivise indicano che l’uscita non sarebbe imminente, ma nemmeno lontana: l’obiettivo interno di Capcom sarebbe la prima metà del 2027. 🔗 Leggi su Game-experience.it

