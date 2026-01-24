È stato presentato a Ravarino il nuovo report sul gioco d'azzardo nell’Unione del Sorbara, con un focus sull’andamento del 2024. Il documento evidenzia un incremento dei volumi di gioco del 50% negli ultimi cinque anni, offrendo un’analisi dettagliata delle tendenze e delle implicazioni del fenomeno. L’indagine fornisce dati utili per comprendere l’evoluzione del settore e le sue ricadute sulla comunità locale.

È stato presentato a Ravarino l’ultimo report sul gioco d’azzardo nell’Unione del Sorbara che analizza il fenomeno dell’azzardo nell’anno 2024. Un documento realizzato da Federconsumatori Modena e promosso dall’Unione del Sorbara con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Argomenti discussi: Report sul gioco d'azzardo, volumi cresciuti del 50% negli ultimi cinque anni; Presentato il Report di Federconsumatori sul Gioco d'Azzardo nell'Unione del Sorbara; Il libro nero dell’azzardo. Bruciati sui giochi online 400 milioni in un anno; Giovani e scelte consapevoli: Ausl e Ufficio scolastico provinciale portano a teatro oltre 400 studenti per riflettere su droga, alcol, gioco d’azzardo e cyberbullismo.

