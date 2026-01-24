Report risultato e gol da campioni vanno in vetta

Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Auxerre, portandosi in testa alla classifica della Ligue 1. Il gol decisivo è stato segnato da Bradley Barcola, contribuendo a consolidare la posizione del club nella parte alta del campionato. Questo risultato rappresenta un passo importante nella corsa al titolo per i parigini.

2026-01-23 23:07:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria decisiva per 1-0 sull’Auxerre e si è portato in testa alla Ligue 1 venerdì sera, con Bradley Barcola che ha segnato l’importantissimo gol della notte. Il PSG ha dominato il possesso palla fin dai primi scambi e ha subito dettato il ritmo. Nei primi cinque minuti, Barcola è stato giocato due volte, costringendo il portiere dell’Auxerre Leon a interventi bruschi. Nella prima occasione, Leon si è precipitato fuori dalla sua traiettoria per restringere l’angolo, prima di riprendersi rapidamente per negare nuovamente Barcola da una posizione stretta pochi istanti dopo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Report, risultato e gol da titolare disputati in Spagna

