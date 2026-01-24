Report ed Ecm Microsoft | Ecco come funziona il software-spia – Il video

In questo video, vengono spiegate le modalità di funzionamento di ECM, il software installato sui computer dei magistrati. Report anticipa sui social una parte dell’inchiesta, che andrà in onda domenica alle 20:30 su Rai3, offrendo un approfondimento sulle caratteristiche e le implicazioni di questo strumento.

«Vi mostriamo come funziona ECM, il programma installato sui pc dei magistrati ». Report anticipa sui social network parte dell’inchiesta che andrà in onda domenica alle 20,30 su Rai3. «Francesco Zorzi, esperto di cybersicurezza e consulente di diverse Procure italiane, ha replicato in laboratorio un’infrastruttura simile a quella del Ministero della Giustizia, per mostrarci come funziona ECM, il programma di Microsoft per la gestione centralizzata dei dispositivi che dal 2019 è installato su tutti i computer di giudici e procuratori». si annuncia. L’esperimento, si spiega, «dimostra che il controllo remoto, anche se è spento come nella configurazione prevista dal Ministero, può essere facilmente attivato.🔗 Leggi su Open.online

Software spia, la denuncia di Report e il ruolo di Bonafede: «Non mi dissero dell’installazione del programma» – VideoRecentemente, è emerso il caso di un software gestionale installato su dispositivi di magistrati italiani, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione della sicurezza informatica.

Report, la testimonianza esclusiva sul software per i magistrati: «L’ordine della Presidenza del Consiglio di installare ECM sui computer»In questo report, viene presentata la testimonianza esclusiva di un magistrato riguardo all’implementazione del software ECM sui computer istituzionali.

