Reggio Calabria Incontra | mondo dell' imprenditoria e istituzioni a confronto

Si è svolta ieri a Palazzo San Giorgio la sessione plenaria di “Reggio Calabria Incontra”, evento che ha visto la partecipazione di imprenditori e istituzioni. Promosso dal Comune di Reggio Calabria, il meeting fa parte delle iniziative del Piano operativo PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, e ha rappresentato un’occasione di confronto e dialogo tra i vari attori del territorio.

Si è svolta ieri mattina, a Palazzo San Giorgio, la sessione plenaria aperta al pubblico della due giorni "Reggio Calabria Incontra", il meeting multistakeholder promosso dal Comune di Reggio Calabria nell'ambito delle azioni del Piano operativo PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

