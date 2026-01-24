Referendum sulla giustizia | ecco tre ragioni per le quali siamo contrari

Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra cittadini e esperti. In questo contesto, il giudice Simone Orazio, presidente del coordinamento di Brindisi del comitato

ORIA - Il giudice Simone Orazio, presidente del coordinamento territoriale di Brindisi del comitato "Giusto Dire No", espone tre ordini di ragioni per essere contrari alla riforma costituzionale in tema di giustizia. Come noto, si voterà il 22 e il 23 marzo prossimi. L'occasione per intervistare il giudice Orazio è stata un incontro del suo comitato che si è tenuto ieri, venerdì 23 gennaio 2026, presso Palazzo Martini, a Oria. Insieme a lui, a parlare delle ragioni del “no” c'erano anche il presidente della giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati (Anm) di Lecce, il pm Giuseppe De Nozza, e l'avvocato Pasquale Fistetti.🔗 Leggi su Brindisireport.it

