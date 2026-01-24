Referendum giustizia Anm Sardegna | al liceo una lezione per il No e solo per chi vota

A Cagliari, polemiche sul Referendum giustizia coinvolgono l'iniziativa scolastica prevista per il 29 gennaio all'Istituto

Polemiche sul Referendum giustizia a Cagliari. La Camera Penale del capoluogo, che si è schierata per il sì, denuncia un incontro a scuola con gli studenti al Istituto di istruzione superiore "De Sanctis-Deledda" - previsto per il prossimo 29 gennaio e rivolto agli studenti di quinta - dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere "è stato affidato esclusivamente a un magistrato, peraltro presidente dell'Anm sarda (il pm Andrea Vacca, ndr ) e dichiaratamente schierato per il No al Referendum ". Camera penale all'attacco: "Pur riconoscendo il valore e l'importanza di promuovere momenti di riflessione su temi di grande rilievo istituzionale - si legge in una nota - non può essere sottaciuto un profilo di particolare gravità: la scelta di affrontare una questione che sarà sottoposta al voto popolare senza alcun contraddittorio, trasformando di fatto un'occasione educativa in una lezione 'ex cathedra', priva di pluralismo e di confronto tra posizioni diverse". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

Referendum giustizia, Anm contro Anm: "Addio terzietà"Il referendum sulla giustizia ha acceso un dibattito interno all'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), con alcune voci critiche, come quella della giudice Natalia Ceccarelli, che denuncia una perdita di terzietà.

Pietro Grasso: “Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustizia”Pietro Grasso, ex presidente del Senato e figura di rilievo nel campo antimafia, si è espresso sul referendum, affermando: “Chi vota sì chi teme problemi con la giustizia”.

