Un emendamento presentato dall'opposizione al decreto sul referendum propone di vietare, durante le campagne elettorali e referendarie, la pubblicazione di contenuti realizzati con intelligenza artificiale, dall'inizio dei comizi fino al termine delle operazioni di voto. La proposta mira a garantire maggiore trasparenza e correttezza nel processo democratico, limitando l'uso di tecnologie avanzate che potrebbero influenzare l'opinione pubblica durante le fasi di consultazione.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Un nostro emendamento all'articolo uno del Dl referendum prevede il divieto durante le campagne referendarie o elettorali, per tutta la durata dei comizi e fino al termine delle operazioni di voto, di pubblicare contenuti prodotti mediante intelligenza artificiale. Il fine è di prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne e di garantirne correttezza informativa e trasparenza: confidiamo pertanto nella più ampia convergenza da parte degli altri Gruppi”. Lo annunciano i deputati Filiberto Zaratti (Avs), Simona Bonafè (Pd), Alfonso Colucci (M5S) e Riccardo Magi (Più Europa). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: emendamento opposizione a decreto, no uso intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale: 100 milioni alle scuole per progetti di formazione. DECRETOIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un decreto, firmato l’11 novembre 2025, che assegna 100 milioni di euro per sostenere progetti di formazione sull’intelligenza artificiale nelle scuole italiane.

Leggi anche: Contro i tempi d'attesa in sanità, Civica Fabbri chiede l'uso dell'intelligenza artificiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Opposizione Regione, su welfare nostro emendamento sostanziale.

Referendum: emendamento opposizione a decreto, no uso intelligenza artificialeRoma, 24 gen. (Adnkronos) - Un nostro emendamento all'articolo uno del Dl referendum prevede il divieto durante le campagne referendarie o ... iltempo.it

Bagarre alla Camera sul Referendum, Nordio fa esplodere l’opposizione: Petulante litaniaScontro alla Camera durante l’informativa del ministro Nordio sulla giustizia: la frase petulante litania sui pm scatena la protesta dell’opposizione. tag24.it

REFERENDUM CONFERMATIVO SULLA GIUSTIZIA 22 - 23 MARZO (SALVO RINVIO dopo riunione al TAR del 27 gennaio) Domani 21 gennaio verrà discusso in Commissione emendamento ad hoc per concedere il voto ai FUORI SED - facebook.com facebook